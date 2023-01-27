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Bakan Dönmez, Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu:

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Son 20 yılda maden ihracatımızı yaklaşık 10 kat artırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuşan Bakan Dönmez, Bilecik'e madencilik alanında önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha düne kadar etrafındaki büyükşehirlerin gölgesinde kalan Bilecik'in, AK Parti iktidarlarının altyapı yatırımları sayesinde cazibe merkezine dönüştüğünü anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Özellikle doğal taş ve mermercilik başta olmak üzere madencilik sektörünün en büyük gelişimi gösterdiği şehirlerden biri oldu. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomik modelimizin çıktısı olarak geçtiğimiz yıl burada birçok fabrikamızın açılışını gerçekleştirmiştik. Bilecikli sanayi ve iş insanlarımızın bizlere gönderdiği her fabrika açılışı davetiyesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bilecik bugün artık daha fazla katma değerli ürün üreten, daha fazla istihdam sağlayan ve daha fazla ihracat yapan bir şehir haline geldi. Bütün bunlar lojistikten tedariğe, enerjiden ulaştırmaya kadar 20 yılda hayata geçirilen dev yatırımlar sayesinde oldu. Şimdi kalkınmanın ve büyümenin yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, atılan bu adımların meyvelerini büyümeyle, kalkınmayla, istihdamla, ihracat rekorlarıyla alıyoruz. 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Son 20 yılda maden ihracatımızı yaklaşık 10 kat artırdık. Yeni ürünler ve yeni pazarlarla dünyanın dört bir yanına 'Made in Türkiye' imzasını attık."

- "Tam kapasite üretime geçtiğince yıllık ortalama 6,5 tonluk üretim yapılacak"

Bakan Dönmez, bugün açılışını yapacakları Söğüt Altın Madeni'nin üretim rakamıyla Türkiye'nin en fazla üretim yapan altın madenlerinden biri olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tam kapasite üretime geçtiğince yıllık ortalama 6,5 tonluk üretimiyle Türkiye'de en çok üretim yapan 3 işletmeden, 3 ruhsatımızdan birisi haline gelecek. 500 milyon dolarlık yatırım miktarıyla ilk etapta 1000, ilerleyen dönemlerde 1300 vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Bugün 16 farklı madende altın üretimi gerçekleştiriyoruz. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2001 ile 2022 yılları arasında toplam 456 tona ulaştı. Son 5 yıllık altın üretimi ortalamamız 35 ton civarında seyrediyor. Bu nedenle altın madenciliğinde temel hedefimiz ihtiyacımızı yerli kaynaklarımızdan karşılamak, altın kaynaklı cari açığı azaltmak, bu alandaki yatırımı ve istihdamı artırmaktır. Cevherden mücevhere, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli üretim rakamlarına yansıtmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nın altın çağını Söğüt'ten başlatmaya ve dalga dalga tüm yurda yaymaya kararlıyız."

Çevreye saygılı ve güvenli işletmeciliğin vazgeçilmez öncelikleri olduğunu belirten Dönmez, "Enerji ve madencilik politikamızı '3E' olarak adlandırdığımız enerji, ekonomi ve ekoloji dengesi üzerine yürütüyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan kaynağı, doğamızı ve geleceğimizi koruyarak sağlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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