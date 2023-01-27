Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu: (1)

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BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni'nin ilk kısmının bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek tamamlandığını söyledi.

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuşan Erdoğan, katılanları selamlayarak kendilerini bir araya getiren Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile yönetimine teşekkür etti.

Söğüt Altın Madeni'nin tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Gübretaş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni'yle ilgili yatırım sürecini 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da üç yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında söğüt altın madeninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır."

Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Erdoğan, ilerleyen dönemlerde bu sayının 1300'ü bulmasını beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Söğüt ve Bilecik ile birlikte Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenleri tebrik etti.

Bilecik'e sadece altın madeni açılışı için gelmediklerini söyleyen Erdoğan, "Valilik önünde bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu vesileyle toplam yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon lirayı olan özel sektör projelerinin resmi açılış sevincini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik'te yaşayacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına coşkusuna ortak olacağız. Müjdelerle açılışlarla hizmetlerle dolu bir programla yıllar sonra Bilecik ve Bilecikli kardeşlerimizle hasret gidereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin 2002 yılından itibaren tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirdiğine işaret ederek son 20 yılda gerçekten büyük bir gayret ve samimiyetle çalışarak ülkeyi bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdiklerini vurguladı.

Nerede bir eksik, sıkıntı veya geliştirilmeye muhtaç bir alan varsa hiçbirini ihmal etmeden hepsini çözüme kavuşturduklarını kaydeden Erdoğan, "Göreve geldiğimiz Türkiye ile bugünün Türkiyesi arasındaki o devasa farkı meselelere, ideolojilerinin penceresinden bakmayan herkes görebiliyor." dedi.

(Sürecek)

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