İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

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BİLECİK (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde bazı program ve ziyaretlere katıldı.

Kent merkezinde bir sosyal tesiste düzenlenen kahvaltıda, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensuplarıyla buluşan İmamoğlu, Bilecik'in, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı yer olduğunu hatırlattı.

Türk milletinin bir arada olduğunu anlatan İmamoğlu, "Çok kıymetli bir cennetin, vatan topraklarının evlatlarıyız. Bu duyguyla var olun, bu duyguyu büyütelim ve bu işi başaralım. Bunun için buradayım." dedi.

Konuşmanın ardından esnafı ziyaret eden İmamoğlu, burada vatandaşlara hitap etti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Halkın Esnafı Projesi"nin tanıtım programına katılan İmamoğlu, etkinliğin ardından Bozüyük ilçesine geçti.

Ekrem İmamoğlu, Bozüyük'te Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kurtuluş Savaşı'nın sembol ilçelerinden birinde olmak çok kıymetli. Büyük bir vatan sevgisi ve bir kuruluş sürecinin fedakarlıklarının toprağıdır, bu topraklar. O bakımdan buraya hizmet etmek benim için çok değerli bir an olacak." diye konuştu.

Program sonrası ilçe esnafını da ziyaret eden İmamoğlu, Bozüyük Belediyesi ziyareti sonrasında halkla buluşma organizasyona katıldı.

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