GÜNCELLEME - Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini öldürdükten sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğullarından birini öldüren, diğerini yaralayan 86 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Polise teslim olan Mehmet A'nın (86) Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Mehmet A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Şüpheli Mehmet A. tarafından silahla öldürülen Fatma A. ile oğlu Erol A'nın cenazesi, yakınlarınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Anne ve oğlunun cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (86), dün evde tartıştığı eşi Fatma A'yı (84) tabancayla öldürmüş, daha sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğulları Erol A. ile Osman A'ya silahla ateş etmişti.

Ağır yaralanan kardeşlerden Erol A, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Osman A. Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Emekli Uzman Jandarma Mehmet A, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu.

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