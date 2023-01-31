Bozüyük HEM'den dijital fotoğraf sergisi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerlerince dijital fotoğraf sergisi açıldı.
Bozüyük'te bir alışveriş merkezinde, HEM'de aralarında öğrenci ve ev hanımlarının da bulunduğu "Dijital Fotoğrafçılık" kursuna katılan kursiyerler tarafından hazırlanan çok sayıda fotoğraf, sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.
Usta öğreticiliğini Beyzanur Topçu'nun yaptığı fotoğrafçılık kursuna üniversite öğrencilerin yanı sıra ev hanımlarının da yoğun ilgi gösterdiği kurs sonunda ilk deneyimlerini renkli ve siyah beyaz olarak 40 tablodan oluşan eserlerle sergiledi.
Bozüyük HEM Müdür Yardımcısı Aysel Oğuz, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek, serginin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.