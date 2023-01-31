Bozüyük HEM'den dijital fotoğraf sergisi

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerlerince dijital fotoğraf sergisi açıldı.

Bozüyük'te bir alışveriş merkezinde, HEM'de aralarında öğrenci ve ev hanımlarının da bulunduğu "Dijital Fotoğrafçılık" kursuna katılan kursiyerler tarafından hazırlanan çok sayıda fotoğraf, sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Usta öğreticiliğini Beyzanur Topçu'nun yaptığı fotoğrafçılık kursuna üniversite öğrencilerin yanı sıra ev hanımlarının da yoğun ilgi gösterdiği kurs sonunda ilk deneyimlerini renkli ve siyah beyaz olarak 40 tablodan oluşan eserlerle sergiledi.

Bozüyük HEM Müdür Yardımcısı Aysel Oğuz, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek, serginin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.