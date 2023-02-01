Bozüyük'ün yaylalarında kar etkili oldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırları içinde kalan 1900 rakımlı yaylalarda kar etkisini gösterdi.

İlçeye 35 kilometre uzakta, çam ve ladinlerin arasında yer alan sıralı yaylalar Sofular, Camili, Kömürsu, Atalan ve Üç Tepeler'de kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya'dan da doğaseverlerin ilgisini çeken yaylalar, kolay ulaşılabilirliği dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Soğuk havanın etkili olduğu yaylalarda hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan karın ardından, ağırlıklı çam ve ladin ağaçlarının yoğunlukta bulunduğu orman ve yaylalar dronla görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret edenlerden Kemal Turhal, "Doğaseverler olarak Kömürsu, Dalakkaydıran, Hacısu ve Üç Tepeler mevkisindeki yaylalarını yaz ve kış değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an birçok yerde kar bulunmazken, yaylalarımızda kar kalınlığı yer yer 70 metreyi buluyor. Kış manzarası çok güzel, buyursunlar buraya gelsinler." dedi.





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