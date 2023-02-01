Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020-2021-2022 yılına ait olağan genel kurulu yapıldı.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda 183 üyeden 40'ının katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, Başkan Mustafa Yalamacılar ve yönetim kurulu Yusuf Onur ve Erdinç Kaya güven tazeledi.

2020-2022 yılı çalışma, denetim, hesap raporları okunarak oy birliğiyle onaylandı. Daha sonra 2023-2025 yılının bütçesinin karara bağlandı.

Toplantıda, konuşan Yalamacılar, "Bu yıl kooperatifimizin 52. genel kurulunu yaptık. Kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeği geçenleri minnet ve şükranla anıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda zorlukla karşılaşmadık. Bunun sebebi üyelerin duyarlılığı sayesinde olmuştur. Genel olarak 2020- 2022 yılı kooperatifimiz açısından çok verimli geçmiştir. Tüm esnaflarımıza teşekkür eder bol bereketli hayırlı işler dilerim." dedi.

Belediye Başkanı Tekin, “Genel kurulun tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman belediye olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kurula, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Ticaret Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan, Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve ilçe kooperatif başkanları ile üyeler katıldı

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