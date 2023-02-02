Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Denizli görevine yeniden seçildi

BİLECİK (AA) - Gölpazarı Ziraat Odasının olağan genel kurulunda başkanlığına 5'inci dönemi için Mehmet Denizli yeniden seçildi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki genel kurula, Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Timuçin Ertürk, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ilçe oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.



Başkan adaylarından Mehmet Denizli 26, İsa Tokcan 20, Selami Uğural 5 oy aldı. Bu sonuçla Denizli, 5'inci kez oda başkanlığına getirildi.

Mehmet Denizli, seçimin ardından yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür etti.



Meyvecilik ve diğer ürünlerin dölleme ihtiyaçlarını dikkate alınarak ilçe ve köylerimizde arıcılığın gelişmesi için arıcılık faaliyetleri ile ilgili ürünlerin oda tarafından temin edilerek çiftçilerin hizmetine sunulduğunu, tarım danışmanları istihdam edilerek çiftçilere yardımcı olunduğunu, toprak ve yaprak tahlili gibi konularında danışmanların onlara yol gösterdiğini belirten Denizli, şunları kaydetti:

"2015 yılında BEBKA tarafından bölgemizde üretilen ürünler için 5 farklı ebatta kutu yapabilen karton kutu kurma makinesi projesi hazırlanmış olup, onaylanmıştır. 2016 yılı içinde faaliyete geçirilen proje ile kutu üretiminde başlanmış ve talep eden çiftçilerimize maliyetine verilmiştir. 2022 yılında BEBKA tarafından yapılan ceviz işleme tesisimizde, cevizde kalibre, soyma, kurutma, çürük ayırma gibi imkanlar sunulmuştur. Yıllık 2 bin tona kadar çiftçimize hizmet vermektedir. İlçemiz bölgesinde bağ tarımının bitmemesi için gerekli araştırmalar yapılacaktır."

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