Bilecik Müze Akademisi'nde çocuklar kukla yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Müze Akademisinde yarı yıl tatilinde bulunan öğrenciler, çeşitli etkinliklere katılıyor.

Yaşayan Şehir Müzesi'nde, tuval atölyesi, ebru sanatı, mandala boyama, maskeli balo, 9 bin yıl öncesine yolculuk ve küçük çiftçiler gibi 10 farklı etkinlik ile buluşan çocuklar, ördek kuklaları yaptı.



Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, müze akademisi ziyaretinde, çocukların her alanda sağlıklı gelişimleri için güzel programlar hazırladıklarını ifade ederek, ''Yarıyıl tatiline giren çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi hazırladık. Yarınlarımızın umudu olarak gördüğümüz çocuklar için müze akademi kapsamında birçok faydalı etkinlik yapılıyor. Amacımız onları eğlendirirken aynı zamanda en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Müzemizde ve diğer birimlerimizde çocuklar için bu tür güzel çalışmalarımız devam edecek.'' dedi.

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