Bilecik'teki okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz yemek uygulaması başlıyor

BİLECİK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen çalışma kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, AA muhabirine, merkezde taşıma merkezi okullar ve ana sınıflar ile Bozüyük ilçesindeki taşıma merkezi okullarda da yemek hizmetinin Bilecik Öğretmenevinden, Bozüyük ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerinin yemek hizmetinin de Bozüyük Öğretmenevi tarafından verileceğini söyledi.



Akyol, diğer ilçelerde yemek hizmetinin, hizmet alımıyla yapılacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek hizmeti vereceklerini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bu uygulama, çocuklarımızın ve gençlerimizin düzenli beslenmeleri öğrenmelerini geliştirmekte, sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda taşıma merkezi okullarda devam eden uygulamada sadece taşınan öğrencilere yemek verilmekteydi ancak taşınan öğrencilerle diğer öğrencilere de yemek verilmesinin öğrencilerin kaynaşmasına, birlikte hareket etmesine ve aralarındaki paylaşma anlayışının gelişmesine katkıda bulunacağı açıktır. Bu okullarda öğrenim gören, yemek hizmeti alamayan öğrencilerimizin zihni ve fiziki gelişimlerinin sağlanabilmesi, okullarımızda öğle aralarında tüm öğrencilerimize yemek hizmeti verilmesiyle mümkündür. Taşıma merkezlerinde yemek hizmetinin verilmesiyle öğrencilerimizin yemek yiyebilmeleri için okul dışına çıkma zorunluluğu ortadan kalkacak, çocuklarımızın güvenliğini esas alan yeknesak bir uygulama sağlanmış olacaktır. Öğrencilerimize yemek hizmetlerinin sunulması sosyal devlet olmanın da bir gereğidir."

Akyol, ana sınıfı ve anaokulu öğrencilerinin tamamına ücretsiz öğle yemeği hizmetinin 6 Şubat'tan itibaren uygulanacağını sözlerine ekledi.

Gıda mühendisi Şükran Kaplan ise kalite denetimini kontrol edeceklerini anlatarak, öğrencilerin sağlıklı yemek yemelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Öğretmenevi aşçısı Reşat Yılmaz ise devletin verdiği imkanlarla en güzel hizmeti arkadaşlarıyla vereceklerini belirterek, tecrübe ve birikimleriyle çocukların yemeklerini yapacaklarını bildirdi.

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