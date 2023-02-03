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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

AA

Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, şubat ayı olağan belediye meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda, 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri, meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, TOKİ tarafından hazırlanan ilave imar planı ve plan değişikli konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Tekin, yaptığı açıklamada, ilçe yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

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