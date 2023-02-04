Pazaryeri Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan İphar görevine yeniden seçildi.
Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde tek listeyle gidilen seçimde, 29 delegenin 27'sinin oyunu alan İphar güven tazeledi.
Hasan İphar, seçimin ardından yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerin yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, katılan ve destek olanlara teşekkür etti.
Genel kurula, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Bozüyük, Osmaneli ve Gölpazarı'ndan ziraat odalarının başkanları ile delegeler katıldı.
Belediye Başkanı Tekin, yeniden seçilen İphar ve yönetime başarılar diledi.