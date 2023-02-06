Bilecik'te kar yağışı nedeniyle engelli, malul ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak

BİLECİK (AA) - Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2023 Salı günü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden annelerin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.



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