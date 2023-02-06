Bilecik'te kız çocuğu, bebeklik elbiselerini depremzedelere gönderdi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kız çocuğu, bebeklik elbiselerini depremzedelere gönderilmesi için yetkililere teslim etti.

İlçede yaşayan Buğlem Şahin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bozüyük Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek için bebeklik kıyafetlerinin bulunduğu çantayı annesiyle Metristepe Kültür Merkezi'ndeki yetkililere teslim etti.

Yetkililer, depremzedelere yardım için toplanan kıyafetleri ayırırken çantanın içinde mektup buldu.

Yetkililerin okuduğu mektupta, "Merhabalar ben Buğlem Şahin. Bunlar benim bebeklikten şimdiye kadarki kıyafetlerim. Ben bunlarla çok güzel günler geçirdim. İnşallah size bugünleri unutturur ve size daha güzel günler getirir. Dualarımız hep sizinle. Sizi çok seviyoruz. Geçmiş olsun. Bozüyük'ten sevgilerle." ifadeleri yer aldı.



Yetkililer mektubu tekrar çantaya koyarak, depremzedelere göndermek üzere paketledi.

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