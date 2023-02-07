Osmaneli'nden deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına destek

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Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği koordinesinde, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi iş birliği ile Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde hissedilen deprem için yardım kampanyası başlatıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı yardım çağrısında bulunarak, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, hijyen seti, gıda kolisi gibi sıfır ve kullanılmamış olan eşyaların Osmaneli Gençlik Merkezine teslim edebileceği bildirmesi üzerine vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.



Gençlik merkezinde toplanan tüm yardımlar AFAD koordinasyonda, Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Gençlik merkezine Giden Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin Osmaneli halkının bu duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

Kaymakam Yüksel Ünal “Başta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Ayrıca Osmaneli Belediyesince 2 iş makinası,1 kamyon,1 pikap, 1 hasta nakil aracı ve 10 belediye görevlisini deprem bölgesine gönderdiği bildirildi.













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