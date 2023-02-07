Pazaryeri deprem bölgesine destek

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem bölgesine desteğini sürdürüyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin koordinesinde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları, mahalle muhtarları, il genel ve belediye meclis üyeleri ve basın temsilcilerinden oluşan Acil Afet Yardım masası kurarak yapılması gereken işlemleri organize etti.
Yapılan duyuruların ardından temin edilen yüzlerce battaniye, giyim eşyası, bot, bebek giyimleri, eldiven, katalitik sobalar’dan oluşan çok çeşitli eşyalar belediye’ye ait toplama merkezine getirildi.
Burada yetkililer tarafından tasnifi yapılan eşya ve gıdalar AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere stoklandı.
Belediyeye ait içme suyu dolu bir kamyon ve 2 personel Osmaniye'ye yardım için hareket etti.