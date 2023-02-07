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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te hamile ve engelli kamu çalışanları 3 gün idari izinli sayılacak

AA

Bilecik'te hamile ve engelli kamu çalışanları 3 gün idari izinli sayılacak

BİLECİK (AA) - Bilecik'te sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunan kadın personelin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8-10 Şubat tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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