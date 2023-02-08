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Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Yalova'dan deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

AA

Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Yalova'dan deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Bursa, Bilecik, Yalova ve Eskişehir'den afet bölgesine yardımlar sürüyor.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Belirlenen ihtiyaç listesindeki ürünleri toplama bölgesine getiren Bursa esnafı, ürünleri araca el birliğiyle yükledi. Gıdadan kışlık giysi ve temizlik maddesine varıncaya kadar çeşitli malzemeleri araca yerleştirilmesinin ardından tır, dualar eşliğinde afet bölgesine doğru yola çıktı.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, yaptığı açıklamada,"Bugün ilk aracımızı yolcu ettik. Akabinde hemen AFAD ve diğer ilgili kurumlarla koordine bir şekilde yeni araç organizasyonlarına başladık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.

- Orhaneli'den iki tır bölgeye uğurlandı

Öte yandan Orhaneli Kaymakamlığı ile Orhaneli Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, iki tıra yüklenerek dualarla Adana'ya gönderildi.

Yardım tırı hakkında açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Zaman birlik olma, yardım etme ve dua zamanıdır. Acımız büyük, afet bölgesine bir nebze katkıda bulunmak için ihtiyaç listesine göre topladığımız yardımları gönderiyoruz. Allah hayırlarımızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün seyyar mutfak ekibi Hatay'a gitti

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve meslek liselerinin yer aldığı seyyar mutfak ekibi depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği vermek üzere Hatay'a hareket etti.

Beraberinde erzak yüklü 5 tırla hareket eden seyyar mutfak ekibi, Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlara hizmet verecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Meslek liselerimizden oluşturduğumuz ve depremden etkilenen bölgede görev yapacak seyyar mutfak ekibimiz, 5 tır erzakla birlikte Hatay'a hareket etti." dedi.

- Bilecik'ten afet bölgesine 18 tır yardım

Bilecik'te, AFAD öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve gönüllü kuruluşların ekiplerinden 241 personel ile 21 iş makinesi deprem bölgesine sevk edildi.

Şu ana kadar 18 tırı bulan malzemeler, deprem bölgesine dualarla gönderildi. Ayrıca 5 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

- Osmaneli ilçesindeki işçilerden nakdi yardım

Osmaneli ilçesinde de bir fabrikada çalışan işçiler, aralarında topladıkları 32 bin 305 lirayı bölgeye ulaştırılmak üzere Kaymakam Yüksel Ünal'a teslim etti.

Ünal, kaymakamlığı arayarak ayni yardımda bulunan, bölgeye gitme taleplerini ileten, yardım için yapılan duyurulara duyarlılık gösteren ilçe halkına teşekkür ederek, ayni yardımların AFAD Müdürlüğüne teslim edildiğini, fabrika işçilerinin aralarında topladıkları nakdi yardımların da AFAD Başkanlığının yardım hesabına yatırıldığını aktardı.

- Eskişehir

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekip üyeleri, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Eskişehir Valiliği, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü ile yaptığı koordinasyon kapsamında depremden etkilenen Adana'ya hareket etti.

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan öncülüğünde pek çok dekan, akademisyen, uzman ve personel, gönüllüler arasında yer aldı.

Öte yandan görevliler ve gönüllülerin desteğiyle koliler halinde tırlara yüklenen yardım malzemeleri de Eskişehir Valiliği AFAD Koordinasyonunda deprem bölgesindeki illere gönderiliyor.

- Yalova

Yalova Valiliği öncülüğünde AFAD, Yalova Belediyesi, İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, duyarlı firma ve hayırsever vatandaşların desteği ile 42 ağır iş makinesinin bulunduğu konvoy, deprem bölgesine uğurlandı.

Ağır iş makinelerinden oluşan konvoy, Tavşanlı beldesinden afet bölgesine hareket etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, devlet ve milletin depremin yaralarını sarmak için el ele verdiğini söyledi.

Tutuk, "Ağır iş makineleri yüklü tır konvoyunu Hatay'a gönderdik. Ekskavatör, vinç, kamyon, kepçeden oluşan 42 iş makinesi konvoyu bölgede görev alacak, çalışmalara katkı sunacak." diye konuştu.

- Kampanya kapsamında gıda yüklü 6 tır daha yola çıktı

Yalova Belediyesi tarafından depremin ilk günü başlatılan yardım kampanyasında, ikinci gün gıda yüklü 6 tır daha deprem bölgesine gönderildi. Gün içerisinde yine 4 tırın daha bölgeye gönderileceği kaydedildi.

- Altınova ilçesinden deprem bölgesine 25 kişilik uzman ekip uğurlandı

Altınova Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek veriyor.

İkinci yardım tırının uğurlandığı yardımlarla ilgili açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilk etapta bir tırı Kahramanmaraş'a gönderdiklerini, ikinci tırı ise Hatay'a uğurladıklarını söyledi.

Öte yandan Altınova Belediyesi ile Altınova Afet Gönüllüleri ve Güzel Yaşam Derneğinden oluşan 25 kişilik uzman arama kurtarma ekibi ile araç ve gereçler, AFAD koordinesinde ilçeden ayrılarak Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

Arama kurtarma ekibiyle birlikte bir çift kabin araç, malzeme dolu bir dorse, bir kamyonet, bir kırıcı iş makinesi, 2 jeneratör ve bir ayaklı projektör gönderildi.

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