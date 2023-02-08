Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosundan açıklama:

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremden dolayı etkilenen öğrencilerin eğitim, öğretimine yönelik kararların alındığı bildirildi.

BŞEÜ Senatosundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere, çevre illerde de etkili olan deprem afetinin derinden üzdüğü ifade edilerek, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, Türk milletine de geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere akademik birimler aracılığı ile ulaşılarak durumları hakkında bilgi alınması ve gerekli desteği vermek üzere hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Deprem nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimize akademik birimler tarafından gerekli kolaylık sağlanacaktır. Kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler için mazeretli kayıt yenileme tarihinin 24 Şubat mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Güz yarıyılında 8 Şubatta yapılacak olan tek ders sınavına deprem nedeniyle giremeyen öğrencilere belgeleri ile birlikte kayıtlı oldukları akademik birimlere başvurmaları halinde 3 Martta tek ders sınav hakkı tanınmıştır."

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