Bilecik’te odunculardan deprem bölgesine yakacak yardımı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oduncular, Pazaryeri Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine gönderilmek için kesilmiş yakacak odun hazırladı.

Deprem bölgesinde yer yer devam eden elektrik ve doğal gaz sorunundan kaynaklı ihtiyacı gidermek üzere harekete geçen gönüllü gençler, marangozlarla odun kesti. Tutuşturmalık ve yakmalık olarak ayrı ayrı kesilen odunlar konulan çuvallarla kamyonlara yüklendi.

İlçede fırın ve börekçileri de binlerce ekmek, börek gibi gıdaları tek tek poşetleyerek araçlara yükledi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bazı lokanta ve kebapçılar ise günlük kazançlarının tamamını depremzedeler için AFAD hesaplarına aktardı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koliler dolusu giysi, yüzlerce battaniye, bebek bezleri, oyuncaklar, ısıtıcılar ile tonlarca içme suyu ve kuru gıdalardan oluşan malzemeleri bekletmeden araçlarla deprem bölgesine sevk ettiklerini ifade etti.

Tekin, "İlçemizde odun işi yapan vatandaşlarımız soğuk havaya rağmen tüm içtenlikleriyle odun hazırlayıp bekletmeden depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Pazaryeri ilçemizde adeta bir seferberlik var. Allah herkesten razı olsun." dedi.

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