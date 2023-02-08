Bilecik Müftülüğünden 55 kişilik ekip deprem bölgesine gitti

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BİLECİK (AA) - Bilecik Müftülüğüne bağlı 55 kişilik ekip, deprem bölgesindeki yaralara merhem olmak için bölgeye hareket etti.

Kent içinde bulunan otogarda toplanan grubu yolcu etmeye gelen Vali Kemal Kızılkaya, "Hatay ilimize giden diyanet personelimizi uğurlamak için bugün buradayız. Rabbim işinizi gücünüzü kolay kılsın. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbim hepimize sabırlar versin, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ali Erhun, da 55 kişilik ekiple deprem bölgesindeki insanlara yardımcı olmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Müftü Erhun, şöyle konuştu:

"Her türlü ihtiyaçlarımızı toparladık bunun yanında vatandaşlarımızın yapmış olduğu battaniye yardımlarını oraya ulaştırmak üzere teslim aldık. Bir otobüs, bir minibüs, bir cenaze nakil aracı ve iki tane de diğer araçlarımızla 5 araçlık bir konvoyla Hatay bölgesine gidiyoruz. Hatay'daki orada mağdur olan kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışacağız."





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