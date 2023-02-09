Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 61 bin 960 dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bozüyük ilçesinde 4 iş yeri, 1 depo ve 2 araçta arama yaptı.
Aramalarda, 61 bin 960 dolu makaron, 88 bin 860 adet bandrolsüz boş makaron, 355 adet sökülmüş bandrol, 650 adet kaçak sigara filtresi ve 88 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
Operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.