Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 61 bin 960 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bozüyük ilçesinde 4 iş yeri, 1 depo ve 2 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 61 bin 960 dolu makaron, 88 bin 860 adet bandrolsüz boş makaron, 355 adet sökülmüş bandrol, 650 adet kaçak sigara filtresi ve 88 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.