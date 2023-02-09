Akraba ziyareti için gittikleri Hatay'da depremde ölen çiftin cenazesi Bilecik'te defnedildi

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BİLECİK (AA) - Erzurum'dan kayınpederini ziyarete gittikleri Hatay'da depremde hayatını kaybeden inşaat işçisi ile eşinin cenazeleri memleketleri Bilecik'te toprağa verildi.

İnşaat işçisi Tayfun Balcı, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Feray Balcı ile kayınpederi ve kayınvalidesini ziyaret etmek için gittikleri Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi.



Balcı çiftçinin naaşları yakınları tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirildi.

İlçeye bağlı Kapanalan köyünde kılınan cenaze namazına, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Tayfun ve Feray Balcı'nın cenazeleri, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

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