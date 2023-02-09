Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde bahar yarıyılı 20 Şubat'ta başlayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden dolayı 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının 20 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

BŞEÜ Senatosundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de etkili olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Ülkede yaşanan deprem nedeniyle bahar yarıyılı derslerinin başlangıç tarihinin 20 Şubat olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, güncel akademik takvime üniversitenin web sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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