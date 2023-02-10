Depremde zarar gören aileler Bilecik'e geldi

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BİLECİK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede aile Bilecik'e getirildi.

Bilecik Belediyesi otobüsleri ile Hatay ve ilçelerinde yaşayan ve depremden etkilenen aralarında çocukların bulunduğu yaklaşık 70 kişi, Bilecik’teki yakınlarında konaklamak üzere getirildi.

Depremzedeler Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcıları tarafından karşılandı.



Subaşı, "Umuyorum ki bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız. Bilecikliler, depremin olduğu ilk günden bu yana düzenlediği yardım kampanyalarıyla depremzedelerin yanında yer almaya çalıştı. Depremzedeleri ilimizde ağırladığımız için mutluyuz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşarız." dedi.

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