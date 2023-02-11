Bilecik'ten deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ilde afetzedelere yönelik insani yardımlar devam ediyor.

Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında kıyafet, gıda, yorgan ve yatak ile battaniye ve çadır gibi yardım malzemeleri Atatürk Spor Salonu ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplanıyor.

Gönüllülerin de yardımıyla çeşitli kurum ve kuruluşların personeli tarafından paketlenen yardım malzemeleri, bölgeye gönderiliyor.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de yardımlarda bulundu. Odadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"3 tır ile 2 ev tipi konteyner, yatak, halı, tüplü ve elektrikli ısıtıcı, tüp, yorgan, battaniye, kışlık giyecek, bot, eldiven, su, ekmek ve çeşitli gıda malzemeleri ile kişisel ihtiyaç malzemeleri Bozüyük Kaymakamlığınca organize edilen yardım kampanyası sonrası ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Oda olarak, iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

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