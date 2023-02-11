Bilecik'te geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye götürüldü.

Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokağı'nda yaya geçinden yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Hüseyin Çeşme'ye, geri manevra yapan Fatih D. idaresindeki 31 NG 274 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Çeşme, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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