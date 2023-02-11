Ziyaret için gittikleri Hatay'da depremde ölen anne ve çocuğun cenazesi Bilecik'te defnedildi

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BİLECİK (AA) - Ziyaret amacıyla gittikleri Hatay'da depremde hayatını kaybeden anne ve çocuğunun cenazeleri memleketleri Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Kübra Çetinkaya, 5 yaşındaki oğlu Kutsal Çetinkaya ile anne ve babasını ziyaret etmek için gittiği Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi.

Anne ve oğlunun naaşları yakınları tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki cenaze törenine, Çetinkaya'nın ailesi ve yakınları ile Vali Kemal Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever ve vatandaşlar katıldı.

Kübra ve Kutsal Çetinkaya'nın cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Kızılkaya, Çetinkaya ailesine baş sağlığı dileği bulundu.

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