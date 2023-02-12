Pazaryeri'nde vatandaşlar deprem bölgesine yakacak odun desteğine devam ediyor

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakacak desteğinde bulunmak için odun hazırlamayı sürdürüyor.



İlçe merkezi ve köylerden toplanan odunlar, Pazaryeri Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı askerlerin desteğiyle hızarla, kesim motorlarıyla, baltalarla kesilip çuvallandıktan sonra deprem bölgesine gönderilmek üzere kamyonlara yükleniyor. Ayrıca marangozhanelerde, ateşi tutuşturmak için çıra ve tahta parçaları hazırlanıyor.



Hayırsever vatandaşları ziyaret eden ve birlik beraberlik karşısında duygulanan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Pazaryeri ilçesinden deprem bölgesine yardım her gün çığ gibi büyüyor. Halkımız gerçekten özveriyle deprem bölgesindeki kardeşleri için elinden geleni yapıyorlar. Daha önce deprem bölgesine gönderdiğimiz iki tır kesilmiş odunun çok işe yaradığını söylediler. Biz de tekrar bir çalışma başlattık, karda kışta bu soğukta gençlerimiz ellerinden geleni yapıyor ve odun hazırlıyorlar. Hatta bir ablamız kış için kendine tutuşturmalık bir çuval odun hazırlamış, 'Gelip alın' dedi. Böyle durumlarda duygulanmamak elde değil. Biz Pazaryeri halkı olarak orada ihtiyaçların bitmediğini, devletimizin de her kademesinde orada olduğunu biliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimize ve halkımıza gayret kuvvet versin inşallah. Bunu da el birliği ile atlatacağız."

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