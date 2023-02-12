Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Süleyman Çaydere görevine yeniden seçildi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda üç listeyle gidilen seçimde, 57 delegenin 27'sinin oyunu alan Çaydere güven tazeledi.

Süleyman Çaydere seçimin ardından yaptığı konuşmada, katılan ve destek olanlara teşekkür etti.

Genel kurula, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile delegeler katıldı.

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