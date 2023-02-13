Bilecik'te afetzedeler için çadır imalatı başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlerin barınması için çadır üretimi başladı.

Afetzedeler için Bilecik Belediyesinin atölyesinde 10 kişilik bir ekip, çadırların metal aksamını hazırlıyor. Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde oluşturulan atölyede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler ile gönüllü vatandaşlar tarafından çadırların kumaş kısımları hazır hale getiriliyor.

Çadırlar, soğuğa karşı dirençli olması için titiz bir şekilde düzenleniyor.



Ayrıca bir ailenin barınması için gerekli olan yatak, yastık ve yorgan gibi malzemelerin yanı sıra ısıtıcı, elektrikli sobalar da çadırların içinde kullanılacak şekilde paketleniyor.



Afet bölgesinde belirlenecek yere kurulacak olan 100 çadırın bulunacağı çadır kente jeneratör de kurulacak.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde çadır ihtiyacı talebinin geldiğini belirterek, halk eğitim ile kadın kooperatifi ile üretime başladıklarını ifade etti.



Subaşı şunları kaydetti:



"Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle çadırların içine yatak, yastık, yorgan ve benzeri ihtiyaçları alacağız. Aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarımızın destekleriyle çadırların içerisini ısıtıcılar, elektrikli sobalarla donatacağız. Afet bölgesinde bir çadır kent kurarak, vatandaşlarımıza biraz da olsa yardımcı olmaya çalışacağız. Bu anlamda vatandaşlarımızın bizlere destek ve yardımcı olmalarını da rica ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.