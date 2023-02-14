Bilecik'ten depremzedelere destekler sürüyor

BİLECİK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin etkilediği bölgelere Bilecik'ten çeşitli yardımlar ulaştırılıyor.

Valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler ile STK'ların desteğiyle yardımlar toplanmaya devam ediyor. Merkezde Atatürk Spor Salonu ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinin yanı sıra kentin belirli bölgelerine kurulan stant ve alanlarda bölgeye gönderilecek giyecek, gıda, yorgan ve yatak ile battaniye ve çadır gibi yardım malzemeleri toplanıyor.

Kent merkezindeki bazı fırınlarda pişirilen ekmekler poşetlenirken, bazı köy muhtarlıkları da kendi bünyelerinde kampanya başlatarak, gıda ve kıyafetleri, toplanma merkezlerine teslim ediyor. Gönüllü vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruşlarında görevli personeller tarafından paketlenen yardım malzemeleri, bölgeye gönderiliyor.

Ayrıca, Valilik koordinesinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının, hayırseverlerin yardımlarının ve gönüllülerin destek başvurularını yapabilmeleri için 'bileciktekyurek.com' web adresi oluşturuldu.

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