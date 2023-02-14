Lise öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullar kapalı olmasına rağmen depremzedelere soba üretimi yapıyor.

Öğretmenleri ile birlikte 20 öğrenci, depremzedeler için iç ve dış mekan sobaları üretiyor.

Metal İşleri Bölümü Şefi Ali Yetkin, AA muhabirine, "Deprem bölgesi için çadır içi ve çadır dışı sobaları imal etmekteyiz. Sobaları imal ederken de düz halde gelen saçlar önce kesilip bükülüyor, ardından kaynaklanarak montaja hazır hale getiriliyor. Montajlanarak boyayarak deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.

Öğrencilerinin, okulların tatil olmasına rağmen okula geldiklerini, depremzedeler için çalıştıklarını dile getiren Yekin şunları kaydetti:

"Ortalama bir soba ile 30 metrekarelik bir alanı, çok rahatlıkla, iki tane tahta parçasıyla ısıtabilir. Dışarıya ısı verme sıcaklığı çok fazla. Çünkü 2 milimetre sac kullanıyoruz, kullandığımız saçın dışarıya ısı verme sıcaklığı çok fazla olduğu için çok rahatlıkla her tarafı ısıtabiliyor. Günde en az, yaklaşık 30 soba çıkartabiliyoruz."

Öğrenci Yalçın Buğra ise tüm kalbi duygularıyla geldiğini vurgulayarak, "Burada kendi yaşıtlarımız ve bütün depremzedelerin ısınmaları ve üşümemeleri için yardımda bulunuyoruz. Okulların kapalı olmasına rağmen kendi kalbi duygularımla empati kurarak yardımda bulunmaya geldim. İnşallah oradaki arkadaşlarımız için faydalı olur. Gün içinde kalıpları çıkartıyoruz, montajlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adeta bir fabrika gibi çalışılan okulda şu ana kadar üretilen 100 sobanın, iki gün içinde deprem bölgesinde olması bekleniyor.

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