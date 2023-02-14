Pazaryeri’nden deprem bölgesine destekler devam ediyor

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BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların bağışladığı küçük ve büyükbaş hayvanlar kesilerek karkas halinde deprem bölgesine gönderildi.

Pazaryeri Belediyesinin yaptığı duyurular sonunda hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 42 baş küçük, 2 adet düve, ilçe mezbahasında kesilerek soğutucu araçla deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı depremzede çocuklar için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde toplanan yüzlerce oyuncak da kolilere tasnif edilerek Bilecik Toplama Merkezine gönderildi.

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