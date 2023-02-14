Bilecik'in yerel arama kurtarma derneği, Hatay'da 35 kişiyi enkazdan çıkardı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te yerel olarak hizmet veren Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Hatay'da bir otelin enkazından arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Deprem haberinden birkaç saat sonra yola çıkan ve buzlu yolları aşarak zorlu bir mücadele sonucu Hatay'a ulaşan 13 kişilik ekip, bir hafta kaldıkları alanda 35 vatandaşı otel enkazından canlı çıkarmayı başardı.

2018 yılında kurulan, eğitimlerini tamamlamış 113 üyeli dernek, 3'ü kadın 13 kişilik ekiple, Hatay merkezde bulunan ve ilk iki katı yıkılan Öz Havare Otelin enkazında 6 gece aralıksız çalıştı.

Dernek Başkanı Necmi Güven, AA muhabirine, "Otelde 35 canlı vatandaşımızı enkazdan çıkarttık. İçlerinde yaşlılar ve çocuklar da vardı. Orada kepçe geliyor mesela, alan sorumlusu olarak beni buluyor, lazımsa binanın dibini temizletip oradan giriyorduk. Kimisinde binaya yandan girdik, bazılarında içeriden deldik aşağıya indik. Bazı noktalarda üst katlardan girmeye çalıştık.'' dedi.

Hatay'a ilk girdiklerinde olayın vahametini anladıklarını dile getiren Güven, "Binalar yıkılmış, hayat durmuş, elektrik, doğal gaz, su yok ve haliyle açamıyorsunuz. Telefon şebekeleri iptal, insanlar sokakta ateş yakmışlar. Bir yanda AFAD gönüllüleri, afet koordisyon merkezinde canla başla çalışıyor ve gayret ediyor." sözlerine yer verdi.









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