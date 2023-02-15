Bilecik'te deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ilde afetzedelere yönelik insani yardımlar devam ediyor.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar ve belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle görev yapan personel ve yakınları ile gönüllü vatandaşlar tarafından gıda, kıyafet, su ve ihtiyaç malzemesi toplanıyor. Bilecik Belediyesi tarafından 11 tır yardım malzemesinin yanı sıra 6 tır yakacak odun gönderildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Malatya'dan gelen depremzede aileler ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Tedavi gören 234 kişiden 227'sinin taburcu edildiği, 7'sinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Millet olarak yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bugünleri birlikte atlatacağız. Millet olarak el ele verdiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yok. En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz. Bugünleri de geride bırakacağız. Hastalarımıza acil şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde de vatandaşlarca hazırlanan bir tır yakacak odun, Köy Muhtarı İbrahim Özmen tarafından kendisine ait tırla deprem bölgesine götürüldü.

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