Osmaneli'de depremzedeler için "sosyal market" açıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım toplama merkezi olarak kullanılan düğün salonunda depremzedeler için "sosyal market" oluşturuldu.

Deprem bölgesinden ilçeye kendi imkanlarıyla veya yakınlarının yanına gelen afetzedelere, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesince Göksu Düğün Salonu'nda hazırlanan "sosyal market"ten gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi yardımı yapılıyor.

Toplama merkezini ziyaret edip depremzedelerle ilgilenen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "Sosyal marketimizde kıyafet, ayakkabı, gıda ve her türlü ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Gün birlik olma günü. Allah bir daha böyle büyük afetler yaşatmasın." dedi.

Ünal, Balaban Meydanı'nda bulunan Gençlik Merkezi'nde ve Göksu Düğün Salonu'nda yardım kampanyasının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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