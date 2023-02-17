Osmanelilerden deprem bölgesine yakacak odun desteği

BİLECİK (AA) - Kahramanmaraş ve civarındaki 11 ili etkileyen depremin ardından depremzedelerin ısınmak için yakacak odun ihtiyacını karşılamak isteyen Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan bir gurup vatandaş odun hazırlayarak deprem bölgesine gönderdi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi koordinesinde bir grup vatandaş kendi aralarında hazırladıkları odunları deprem bölgelerine gönderdi.



Vatandaşarı sabahın erken saatlerinden itibaren özveriyle çalıştıklarını söyleyen kaymakam Yüksel Ünal, gönüllü vatandaşların kendi aralarında hazırladıkları 1 tır odunun gönderime hazır hale getirildiğini ve ihtiyaç halinde tekrardan deprem bölgelerine odun gönderebileceklerini ifade etti.



Bölgede yaşanan yakacak sıkıntısının kendilerine iletilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kaymakam Ünal şunları söyledi:



"Deprem felaketi yaşandığı günden itibaren ilçemizden 7 tır gıda, kıyafet, hijyen malzemesi, su, yakacak odun, 12 bin 400 kg hayvan yemi 3 bin adet ilçe fırınlarımızda yapılan köy ekmeği ve nakdi yardımlar için bütün Osmaneli halkı ile hep birlikte el ele vererek bir araya geldik. Allah devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Hep beraber inşallah bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Onlar uyumuyorlar biz de onlar için burada uyumuyoruz, gece gündüz demeden hummalı bir şekilde her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden gelen bütün imkânlarımızla beraber, bütün kurumlarımızla beraber organize bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

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