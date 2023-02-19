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İlaç yazdırmak için gittikleri Elbistan'da depreme yakalandılar

AA

İlaç yazdırmak için gittikleri Elbistan'da depreme yakalandılar

BİLECİK (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinin bir köyünde yaşayan Ali Köse, depreme, rahatsızlanan eşine ilaç yazdırmak için geldikleri Elbistan'da, oğlunun evinde yakalandı.

Bilecikli bir hayırsever, köydeki evini "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Bilecik'e gelen 5 kişilik aileye tahsis etti.

Elbistan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin evi, depremlerde zarar gördü. Bunun üzerine Bilecik'e gelen oğullarının yanına gelen 5 kişilik aile, 3 gün sonra Başköy köyündeki evini depremzedelere açan Selim Yeşil'in evine yerleşti.

69 yaşındaki depremzede Ali Köse, AA muhabirine, depreme eşi, oğlu, gelini ve 3 torunuyla Elbistan'da yakalandıklarını anlatarak deprem anında hep birlikte dışarı kaçtıklarını ve büyük yıkım yaşadıklarını söyledi.

Aslında kendisi ve eşinin Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Kozluca köyünde ikamet ettiğini belirten Köse, "Köyümüz Elbistan'a 54 kilometre uzaklıkta. Hanım rahatsızlandığı için ilaç yazdırmak için oğlumun yanına geldik. Sabah kalkıp, doktora ilaç yazdırıp köye geri dönecektik. Sabah 04.17'de depreme yakalandık." dedi.

Köse, büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını ifade ederek "Büyük bir sallanma oldu. İlk depremde bizim binaya bir şey olmadı, dışarıya çıktık. İkinci depremde bina yıkıldı. İlk depremde eşim, oğlum, gelinim ve 3 torunumla birlikte nasıl çıkacağımızı şaşırdık. 'Allah Allah' diyerek çıkmak istedik ama kapıyı şaşırdık. O an Allah bize güç kuvvet verdi, dışarıya çıktık." diye konuştu.

Karşılarındaki binaları görünce yaşadıklarına şükrettiklerini dile getiren Ali Köse, şöyle devam etti:

"Hala etkisi geçmiş değil. Kendimize geldiğimizde, 'Köye gidelim' dedik. Çünkü üzerlerimizden başka bir şey yoktu. Köy muhtarını aradığımda bizim ve köydeki evlerin yıkıldığını söyledi. Bilecik'e gelmek zorunda kaldık. Oğlumun birisi burada kamu kurumunda çalışıyor. Buraya gelmemizi söyledi ve geldik. Üç gün yanında kaldık, kalabalık olunca Valiliğe müracaat ettik ve hayırsever vatandaşımızın Başköy'deki evine yerleştirildik. Allah razı olsun, burada kalıyoruz. Herhangi bir ihtiyacımız yok, devletimizden ve evini açan kardeşimizden Allah razı olsun. Her türlü ihtiyacımız karşılandı."

Ailenin 6. sınıf öğrencisi ferdi Metehan Köse de sarsıntıyla uyandığını, dışarıya çıkmaya çalıştıklarını ancak bir süre kapıyı bulamadıklarını anlatarak "Babam ağabeyim Muhammet'i, kardeşim Pakize'yi ve beni tutarak dışarıya çıkarttı. Soğuk olduğu için ateş yakıp ısındık. Çok korktum. Okul arkadaşlarımın çoğuna ulaşamadım. Nerede olduklarını da bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Köydeki evini depremzedelere açan Selim Yeşil ise bu zor günlerde herkesin birbirine yardım etmesinin gerektiğini düşünüp, evini tahsis ettiğini belirterek "Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize büyük geçmiş olsun. Benim gibi durumu olan herkes evini paylaşmalı. Böyle acıları bir daha yaşamayız inşallah." dedi.

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