Bilecik'te toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara gönderildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında afet bölgesi için müdürlük koordinesinde okullarda çocukların, velilerin ve öğretmenlerin tek yürek olduğu belirtildi.

Bölgedeki çocukların yüzünde bir tebessüm bırakmak için oyuncak kampanyası başlatıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anaokulu, ilkokul ve ortaokulların yoğun katılım gösterdiği kampanyada oyuncak, boya kalemi, hikaye kitabı kolileri özel olarak hazırlandı. Kampanyada duygu dolu anlar yaşandı, çocuklarımızın oradaki kardeşleri için kendi elleriyle hazırladığı oyuncaklar da vardı. Toplanan oyuncaklar AFAD aracılığıyla depremzede çocuklara gönderildi."

Açıklamada ayrıca, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun Moda Tasarım Teknolojileri öğretmenleri ve mesleki açık lise öğrencileri ile Okul Aile Birliğinin katkılarıyla su geçirmez, soğuğa dayanıklı uyku tulumu yapıldığı bildirildi.

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