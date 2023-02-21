Bilecik'te traktörün çarptığı yaya yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te traktörün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu Caddesi üzerinde seyir halindeki Mehmet U. idaresindeki 11 AR 336 plakalı traktör, yol kenarında bulunan Aslı S'ye çarptı.

Meydana gelen kazada Aslı S. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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