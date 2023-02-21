Bilecik'ten deprem bölgesine 30 konteyner ev daha gönderildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'ten, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'a afetzedeler için 30 konteyner ev gönderildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Valiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamada, demir yoluyla gönderdikleri 30 konteyner evle, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanacağını belirtti.



Bilecik Valiliğince son sevkiyatla birlikte toplam 50 konteyner evin deprem bölgesine gönderildiğini bildiren Kızılkaya, şunları kaydetti:



"Bilecik olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ilk günden beri tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek tek dileğimiz. Bugüne kadar yaşam konteyneri kapsamında 50 konteyner evin yanı sıra 18 tuvalet ve banyoyu deprem bölgesine sevk ettik. Bu afetin yaralarını hep birlikte saracağız."

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