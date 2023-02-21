Bilecik'ten deprem bölgesine 30 konteyner ev daha gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'ten deprem bölgesine 30 konteyner ev daha gönderildi

AA

Bilecik'ten deprem bölgesine 30 konteyner ev daha gönderildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'ten, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'a afetzedeler için 30 konteyner ev gönderildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Valiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamada, demir yoluyla gönderdikleri 30 konteyner evle, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Bilecik Valiliğince son sevkiyatla birlikte toplam 50 konteyner evin deprem bölgesine gönderildiğini bildiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bilecik olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ilk günden beri tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek tek dileğimiz. Bugüne kadar yaşam konteyneri kapsamında 50 konteyner evin yanı sıra 18 tuvalet ve banyoyu deprem bölgesine sevk ettik. Bu afetin yaralarını hep birlikte saracağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te traktörün çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te traktörün çarptığı yaya yaralandı
Bilecik'te toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara gönderildi
YEREL HABERLER Bilecik'te toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ...
İlaç yazdırmak için gittikleri Elbistan'da depreme yakalandılar
YEREL HABERLER İlaç yazdırmak için gittikleri Elbistan'da depreme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.