Bilecik'te su kanalına çarpıp devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te su kanalına çarpıp devrilen vinçteki 2 kişi tedavi altına alındı.

Harun E. (29) idaresindeki 54 AAS 639 plakalı vinç kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi.

Sürücüsü Harun E. ile araçta yolcu olarak bulunan Onur G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gülümbe istikametine tek şeritten sağlanırken, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.





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