Rahatsızlığı nedeniyle ağırlık kaldıramayan afetzede, depremde iki torununu kucaklayarak uzaklaştırdı

BİLECİK (AA) - Bilecikli bir hayırsever, köydeki evini Gaziantep'ten Bilecik'e gelen 8 kişilik afetzede aileye barınmaları için tahsis etti.

Gaziantep'in Göllüce Mahallesinde yaşayan Orhan ailesinin evleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zarar gördü. Aile depremin 4'üncü günü kendi araçlarıyla Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği Açık Kapı tarafından merkez Gülümbe köyündeki 3 katlı evinin 2 katını depremzedeler için açan hayırseverin evine yerleşti.

Depremzede 47 yaşındaki Müslüm Orhan, AA muhabirine, eşi, oğlu, gelini ve 4 torunuyla 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde 2 katlı binada uyku sırasında sarsıntıya yakalandıklarını anlattı.

Orhan, sarsıntıyla uyandıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Duvar gidip geliyordu. Oğlum 'baba kalkın deprem oluyor' dedi. İlk aklıma torunlarım geldi. Ben iki torunumu, oğlum da diğer iki torunumu alarak, hanım ve gelinimle birlikte çıktık. Dışarıda, kar ve yağmur yağıyordu, hava çok soğuktu. Otomobilimiz vardı, binerek beklemeye başladık. Bu arada 15-20 dakika sonra tekrar sallandık, arabanın içerisinde hissettik. Arabada sabahladık. Üşemeye başlayınca eve girmek istedik, üzerimizde bir şey yoktu. Ama içimizde korku vardı. 3-4 gün arabada kaldık. 2 yıl önce oğlumun birisi buraya yerleşti ve fabrikada çalışıyor. Buraya gelmemiz için ısrarcı oldu, daha ne bekliyorsunuz dedi ve geldik."

- "Ben 10 kiloyu kaldıramam, iki torunumu kucaklamışım"

Evlerini Allah'a ve komşularına emanet ederek, kapıları kilitleyip Bilecik'e geldiklerini aktaran Orhan, Valiliğe yaptıkları başvuru üzerine hayırsever bir vatandaşın köydeki evine yerleştirildiklerini dile getirdi.



Orhan, "Allah razı olsun, burada kalıyoruz. Bir eksiğimiz kalmadı, bütün ihtiyaçlarımızı, eksikliklerimiz giderdiler. Oğlum ve ben bir fabrikada iş bulduk. Orada çalışıyoruz, buraya yerleşeceğiz nasip olursa. Ailem yanımda, başka nereye gidebilirim ki. O anı yaşamayan bilmez. O anda kendi canından vazgeçiyorsun, Bir iş kazası geçirdim ve belimde çatlak var. Ben 10 kiloyu kaldıramam, ben iki torunumu kucaklamışım. Dışarı çıkmışız. Çok zor bir gündü. Her gün geçtikçe biraz insan teselli oluyor ama biz yine iyiymişiz. Evimiz hasarlı, o saatten sonra tekrar eve girmedik, girmeyin dediler. Televizyona bakmak istemiyorum." dedi.

Deprem anında üzerlerindeki kıyafetlerle ve terliklerle çıktıklarını, Bilecikli hayırsever vatandaşların kendilerine kıyafet temin ettiğini ifade eden Orhan, "Bilecik Valimize ve 'Açık Kapı'da çalışanlar ile evini bize açan hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. O kadar iyi insanlar var ki çok duygulandım. Bu kadar sıcak karşılayacaklarını, bu kadar yardımsever vatandaşlarımızın olduğunu bilmiyordum. Bizi gören boynumuza sarıldı. Daha bundan güzel bir şey olabilir mi. İnşallah böyle bir şey yaşamayız." şeklinde konuştu.





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