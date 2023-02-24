Bilecik'te depremzedeler için "Sosyal Market" oluşturuldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarının ücretsiz şekilde karşılanması amacıyla sosyal market açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Osmaneli ilçesine gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca, Belediye Düğün Salonunda açılan sosyal marketten depremzedeler, kıyafet, çocuk bezi, mama, hijyen ürünleri ve gıda ile mobilya ve beyaz eşya gibi malzemeleri ücretsiz temin edebiliyor.

Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ilçede, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, deprem bölgesinden kente gelen 350'nin üzerindeki afetzede için gıdadan giyime, beyaz eşyadan mobilyaya kadar ihtiyaçların karşılanabileceği "Sosyal Market" kurduklarını söyledi.

Kendisinin de deprem bölgesine gittiğini, hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil dileyerek, Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız ve belediyemizde oluşturulan deprem koordinasyon merkezine kayıt yaptıran afetzedeler, tüm ihtiyaçlarını marketten karşılayabiliyor. Tanımlanamayan bir felaketle, doğal afetle karşılaştık. Devletimizin gücüyle inşallah çok kısa sürede Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 yıl içerisinde alanı toparlayacağız. Bu geçiş süresi içerisinde ilçemize 350-400 depremzede geldi. Yaklaşık 90 aile var. Ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için market açtık. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açık alan oluşturduk. Vatandaşlarımız depremin ilk gününden bu yana yoğun çalışma gösterdi. İlçemizde kiralık ev sıkıntısı yaşanırken halkımız özellikle konut sağlanması konusunda evlerini boşaltıp, ücretsiz evlerini tahsis ettiler."

Şahin, Valilik, Kaymakamlık ve AFAD ile koordinasyon içerisinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.