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Bilecik'te misafir edilen depremzedeler, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

AA

Bilecik'te misafir edilen depremzedeler, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Kahramanmaraş depreminden etkilenerek Bilecik’e gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyarette bulundu.

Depremzede çocuklar ve aileleri, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde icra edilen saygı nöbetini ve nöbet değişimini izledikten sonra türbede dua ettiler.

Çocuklara ve ailelere eşlik eden Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, “Depremzede kardeşlerimiz ve çocuklarıyla ecdadımızın kabrini ziyaret ederek birlikte dua ettik. Hiç şüphesiz ki ettiğimiz dualar ortak. Bir an önce acılarımızın dinmesi ve yaralarımızın sarılması tek dileğimiz. İnşallah bunu da devletimizin önderliğinde, milletimizin tek yürek oluşuyla başaracağız. Atalarımızdan aldığımız manevi güçle bugün birbirimize daha sıkı sarılacağız.” diye konuştu.

Ziyarette, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile kurum yetkilileri hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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