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Pazaryeri'nden deprem bölgesine 3 tır hayvan yemi gönderildi

AA

Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası bölgeye yapılan yardımlar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla bu illerdeki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayvan yemi sevkiyatına devam ediliyor.

Pazaryeri'nden deprem bölgesine 3 tır hayvan yemi gönderildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası bölgeye yapılan yardımlar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla bu illerdeki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayvan yemi sevkiyatına devam ediliyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçeden deprem bölgesine 3 tır daha hayvan yeminin yola çıkarıldığını söyledi.

Valilik koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce deprem bölgelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem desteğinin Pazaryeri ilçesinde de devam ettiğini belirten Tekin, "Yardımsever vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın desteğiyle Bilecik’ten deprem bölgelerine şimdiye kadar 7 tır hayvan yemi, Valiliğimizce ulaştırıldı. Pazaryeri ilçemizden bölgeye yardımlar sürecektir. Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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