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Bilecik'ten deprem bölgesine giden arama kurtarma gönüllüleri yaşadıklarını anlattı

AA

Bilecik'ten deprem bölgesine giden arama kurtarma gönüllüleri yaşadıklarını anlattı

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bilecik ve Bozüyük ilçesinden yardım için afet bölgesine giden Beşir Derneği İl Temsilciliği ekibi, arama kurtarma çalışmalarına ve yaraların sarılmasına destek oldu.

Çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlardan oluşturulan 15 kişilik arama kurtarma ekibi, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta çalışmalara katıldı. Yardım faaliyetlerine de destek olan gönüllüler, görevlerini tamamlayarak Bilecik'e döndü.

Gönüllülerden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi güvenlik görevlisi Mustafa Korkusuz, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta çok kötü bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Korkusuz, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak sese odaklı çalışmalar yapıldı. 7 katlı binanın 3 katından ses geldiğini duyan ekiplerle, ismini öğrendikten sonra 18 yaşındaki Onur'un kurtarmak için 2-3 saat bir çalışmanın ardından ulaştık. Çatı kısmında genç bir ağabeyimiz vardı. Aşağıdan beni çağırdı. Yanına gittim. 'Ben eşimi kaybettim zaten ama çatının oraya ateş yaktım. Aşağıda bebeğim var, bebeğim üşümesin.' deyince çok kötü olduk. Biz sadece enkaz bölgesinde değil koordinasyon merkezinde de görev yapıyorduk. Tırlarla gelen yardımları boşaltıp bir an evvel ulaştırmamız gerekiyordu. Sadece enkaz durumunda değil ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaya çalıştık. Lojistik kısmında dururken ihtiyaç sahipleri geliyordu. Son model arabayla gelen bir ağabeyimiz, 'Ekmeğiniz var mı?' diye sordu."

- "Çok duygulu anlar yaşadık"

Özel bir firmada makine teknisyeni olarak çalışan Sinan Kalaycı da Kahramanmaraş yolunda Nurdağı ve Türkoğlu ilçelerinden geçerken depremin ne kadar büyük boyutta olduğunun farkına vardıklarını dile getirdi.

Kalaycı, görev yaptıkları sürede insanların acısını paylaştıklarını, bir gencin enkazdan kurtarılmasına vesile olduklarını anlattı.

Ömer Sinan Aksoy da 7 gün boyunca Kahramanmaraş'ta kaldığını ve AFAD'ın belirlediği 4 ayrı arama kurtarma çalışmasına katıldığını bildirdi.

Aksoy, Yunus Apartmanı'nın enkazında da görev aldıklarını ifade ederek, "Sağ kalanlara ulaşmaya çalışırken bir cenaze çıkarttık. Cenazeyi, cenaze arabasına götürme işi bize düştü. Cenaze sahipleri kalabalıktı ama içlerinde bir amca vardı. Öz kızını, torununu ve damadını kaybetmişti. Cenazeler gittikten sonra bize, 'Beni bırakmayın. Siz giderseniz ben kimsesiz kalırım' dedi. İşte o zaman biz arama kurtarmadan ziyade insanların kalplerine dokunduğumuzun farkına vardık. Çok duygulu anlar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Beşir Derneği İl Temsilcisi Caner Özteke ise Bilecik'te kalan dernek üyeleriyle Valilik koordinasyonunda yardımların toplanması ve sevkiyatında görev aldığını aktardı.

Kahramanmaraş'a giden ekiple sürekli iletişim halinde oldukları bilgisini veren Özteke, "Orada zor şartlarda görev yapacağını biliyorduk. Telefonla oradaki ortamı anlattıkları zaman çok üzüldük, daha fazla ne yapmamız gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gittiği Kahramanmaraş'ta Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Metin Doruklu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ağabeyimiz, insanları enkazdan kurtulabilmek için görev yaptı. Metin ağabeyimize ve depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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