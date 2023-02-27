Bilecik'ten afetzede çocuklar için psikososyal destek

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BİLECİK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan çadır kentlerde çocuklara çeşitli oyunlar oynatılarak, psikososyal destek sağlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve çok sayıda evin yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, AFAD tarafından kurulan çadır kentte, Bilecik'in Osmaneli ilçe milli eğitim müdürlüğü psikolojik danışmanlar tarafından psikososyal destek eğitimi veriyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptığı açıklamada, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile 9 rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanının Pazarcık ilçesinde psikososyal destek eğitimi vermek üzere gittiğini aktararak, depremzede çocukların ve öğrencilerle, oyun ve uygulamalı etkinliklerle psikolojilerine destek sağladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan programı uygulayan ekibin bireyselleştirilmiş eğitimi önceleyerek öğrenci bazlı çalışmalar da yürüttüğünü ifade eden Akyol şu değerlendirmede bulundu:



"Gönüllü rehber öğretmen, psikolojik danışmanlardan oluşan ekibimiz, psikoeğitsel destek grubu eğitim içeriklerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı yol haritası belirledi. Eylem planında yer alan ve çocukların yaşanan olayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla sahada uygulanmak üzere hazırlanmış olan psikolojik ilk yardım dokümanları, deprem ve kayıp, yas konularına ilişkin psikoeğitim programları, broşür, hikaye kitapları, travmatik yaşam olayları sonrası aile de ve okulda psikolojik sağlamlık kitapları kullanılıyor."

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