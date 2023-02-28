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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelerin okula giden çocuklarına gıda desteği

AA

Bilecik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelerin okula giden çocuklarına gıda desteği

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklara Beslenme Çantası" adlı proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelerin okula giden çocuklarına gıda desteği sağlanıyor.

Proje kapsamında her gün içinde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ile meyve suyundan oluşan beslenme çantaları, çocuklara ulaştırılıyor.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere, çocuklar için anlamlı ve güzel projeler ürettiklerini söyledi.

"Çocuklara Beslenme Çantası" adlı proje hakkında bilgi veren Subaşı, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 93 ailedeki 151 öğrencinin yanı sıra ilimizdeki depremzede ailelerin çocuklarına her gün beslenme çantalarını bir gün öncesinden evlerine teslim ediyoruz. Hiçbir çocuğumuz eğitimleri esnasında yaşam zorluğunu hissetmemeli. Çocuklarımız yalnızca eğitimlerine odaklanmalı ve rahat bir şekilde okullarında sosyalleşebilmelidir. Tüm çabamız, çocuklarımızın okullarına aç gitmemeleri, yüzlerinde tebessümün eksik olmamasıdır."

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